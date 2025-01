Belgische ‘AgeTech’-specialist Nobi haalt 35 miljoen euro op

Nobi, de Belgische bedenker van de slimme lamp die via AI ingrijpt wanneer ouderen ongelukkig ten val komen, heeft 35 miljoen euro bijkomend kapitaal opgehaald. Het bedrijf wil het geld voornamelijk gebruiken om de marktpositie in de VS en het Verenigd Koninkrijk te versterken.

Cijfers liegen er niet om. Eén op de drie 65-plussers valt minstens één keer per jaar, en dat aantal neemt toe naarmate we ouder worden. Erger nog, vijftig procent van de ouderen die langer dan een uur op de grond gelegen heeft, overlijdt binnen de zes maanden na de val.

Voor woonzorgcentra en thuis

Nobi ontwikkelde daarom een slimme lamp die aan de hand van artificiële intelligentie kan detecteren en zelfs voorspellen wanneer je valt. Na zo’n incident vraagt de lamp eerst of alles in orde is. In geval van nood belt Nobi naar de naasten van het slachtoffer, worden de hulpdiensten verwittigd én kan de lamp zelfs de deur voor hen openen (met behulp van een speciaal deurslot). De Nobi-lamp wordt al enkele jaren succesvol gebruikt in woonzorgcentra, maar is ook beschikbaar voor ouderen die nog thuis wonen.

Dinsdag maakte Nobi de succesvolle afsluiting bekend van een Series B- financieringsronde, goed voor in totaal 35 miljoen euro. Deze funding komt slechts enkele weken na de aankondiging van een deal met Frontier Management, een van de grootste zorgaanbieders voor senioren in de VS. De investeringsronde werd geleid door Angelini Ventures en Nexus NeuroTech Ventures, met steun van de Japanse investeerder 15th Rock. Ook de bestaande investeerders namen opnieuw deel.

Zoals gezegd wil Nobi met het nieuwe kapitaal vooral de marktpositie in de VS en het VK uitbreiden. ‘Maar ook Japan, het land met de oudste bevolking ter wereld, zal de komende tijd worden verkend’, luidt het in een persbericht.