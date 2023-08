Belgische start-up ontvangt kwart miljoen aan subsidies voor digitaal ‘diamantpaspoort’

Het Belgische iTraceiT, bedenker van een digitaal ‘diamantpaspoort’, ontvangt ruim 250.000 euro aan subsidies van de Waalse overheid. Met dat extra kapitaal zet het softwarebedrijf in op expansie naar de VS en India, de twee belangrijkste diamantcentra na Antwerpen.

Met het in maart 2023 gelanceerde diamantpaspoort op basis van blockchain en QR-codes wil iTraceIT voor meer transparantie zorgen over de oorsprong van diamanten. Dankzij de subsidies van het investeringsfonds Wallonia Innovation and Growth (W.IN.G) kan het bedrijf zijn voorsprong op het vlak van edelstenen behouden, luidt het.

‘Luxemerken in de diamant- en juwelenindustrie willen tegen 2025 de oorsprong en volledige levenswandel van hun diamanten in horloges, ringen en halskettingen kunnen aantonen aan de hand van een objectief rapport’, zegt CEO Frederik Degryse. ‘We hebben dus zo’n anderhalf jaar de tijd om de hele sector die traceerbaarheid te geven.’