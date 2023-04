Chipmaker Intel verwacht komende tijd groter verlies

Intel rekent erop meer verlies te maken in het lopende kwartaal dan waar beleggers op gerekend hadden. De chipmaker rekent wel op een hogere omzet, maar de kosten om de fabrieken te moderniseren lopen harder op. Daarnaast heeft Intel last van te veel voorraden, wat het bedrijf ook geld kost.

In de eerste drie maanden behaalde Intel een omzet van 11,7 miljard dollar, omgerekend zo’n 10,6 miljard euro. De brutowinstmarge daalde daarbij wel aanzienlijk en dat leidde ertoe dat er uiteindelijk een nettoverlies van 2,8 miljard dollar overbleef.

Minder vraag naar computers

Vorig jaar zette Intel in het eerste kwartaal nog een winst van 8,1 miljard dollar in de boeken. Sindsdien is de vraag naar computers, een van de belangrijkste markten voor Intel, echter sterk afgenomen.

Ook in het tweede kwartaal verwacht Intel niet de brutowinstmarge omhoog te krijgen. Het bedrijf geeft aan flink te blijven investeren om er weer bovenop te komen, maar dat gaat voorlopig nog wel ten koste van de winstgevendheid.