Data discovery-bedrijf dScribe haalt anderhalf miljoen euro op voor internationale groei

dScribe heeft een succesvolle eerste kapitaalronde van anderhalf miljoen euro achter de rug. De B2B SaaS-onderneming met hoofdzetel in Harelbeke is gespecialiseerd in het in- en overzichtelijker maken van bestaande bedrijfsdata.

De seed ronde werd geleid door de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV en Angelwise, samen met de bestaande aandeelhouders imec.istart en Ventures by delaware. Met de nieuwe middelen wil dScribe zijn klantenbestand in België verder uitbouwen en tegelijkertijd inzetten op internationalisering.

Kluwen aan data

dScribe werd in 2021 opgericht door vijf Belgische ondernemers. Het bedrijf ontstond als antwoord op een veel voorkomend probleem binnen ondernemingen, namelijk een kluwen aan data en rapporten verspreid over verschillende departementen en softwaretoepassingen. ‘Dit leidt tot tijdverlies en frustratie voor werknemers’, weet co-founder en CEO Pieter Delaere. ‘Onze oplossing ondersteunt hen in het toegankelijk maken van de beschikbare gegevens. Onze kernfocus ligt in eerste instantie op de grotere kmo’s, het snelst groeiende segment binnen de data discovery-markt. Maar door onze focus op gebruiksgemak kunnen we ook middelgrote en kleinere ondernemingen bedienen.’

In die data discovery-markt wordt een wereldwijde groei verwacht van 8 miljard dollar naar 20 tot 30 miljard dollar tegen eind 2023. Tot de klantenportefeuille van dScribe behoren onder meer Barry Callebaut, De Watergroep, Joris Ide en Agristo.