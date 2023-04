Elon Musk: ‘Waarde van Twitter is in half jaar meer dan gehalveerd’

Twitter is inmiddels ‘minder dan de helft’ waard vergeleken met het bedrag van 44 miljard dollar waarvoor Elon Musk de berichtendienst ongeveer een half jaar geleden kocht. ‘We hebben het bedrijf zojuist geherwaardeerd voor minder dan de helft van de overnameprijs’, aldus de versbakken topman in een interview met Fox News.

Sinds Musk Twitter in oktober kocht voor 44 miljard dollar is er de nodige chaos op het platform. De regels veranderen regelmatig, soms ook onaangekondigd, en met name een periode waarin het heel makkelijk was voor Twitteraars om zich voor te doen als bekendheden of bedrijven zorgde voor huiverigheid bij adverteerders. Ook de vermeende toename van extreme meningen op het platform zou adverteerders afschrikken omdat ze met hun merken niet in verband willen worden gebracht met controverse.

Toch zou Twitter inmiddels bijna geen verlies meer draaien en mogelijk dit kwartaal alweer winstgevend kunnen zijn. Dat laatste had Musk onlangs al gezegd tegen de Britse omroep BBC. Volgens de miljardair zijn vrijwel alle adverteerders op zijn platform teruggekeerd.

Recent kwam uit juridische documenten overigens wel aan het licht dat dat Twitter als zelfstandig bedrijf niet meer bestaat. Na de aankoop heeft Musk het laten fuseren met het in Nevada gevestigde bedrijf X.