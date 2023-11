Franse miljardair neemt via Ierse holding belang in Proximus

De Franse miljardair Xavier Niel heeft via zijn Ierse holding Carraun een belang van ongeveer zes procent opgebouwd in Proximus. Dat meldt het bedrijf in een persbericht. Carraun is eigenaar van de Ierse telecomprovider Eir.

Niel zegt dat hij hoopt banden te smeden ‘voor de lange termijn’. De Ierse operator volgt een strategie die vergelijkbaar is met die van Proximus, luidt het. Proximus is voor 53,5 procent in handen van de Belgische overheid. Eir was oorspronkelijk ook een overheidsbedrijf in Ierland, maar werd geprivatiseerd in 1999.

Geen onbekende

Niel is geen onbekende in de telecomwereld. In Frankrijk richtte hij de succesvolle telecomoperator Free op. Daarnaast investeerde hij in telecombedrijven in verschillende andere Europese landen. Vorig jaar kocht hij een belang in het Britse Vodafone.

‘Carraun steunt de huidige strategie van het topmanagement van Proximus’, staat in het persbericht. Niel is naar eigen zeggen uit op een wederzijds voordelige samenwerking.