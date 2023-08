Game-based learning specialist Play It haalt 1,2 miljoen euro op

Play It heeft met een tweede investeringsronde zo’n 1,2 miljoen euro vers kapitaal opgehaald. De Kortrijkse onderneming zet game-based learning in om bedrijfsopleidingen sneller en efficiënter te maken.

Met de opleidingen van Play It leren medewerker interactief en visueel de verschillende regels van hun bedrijf kennen. Tot de leerstof behoort onder meer phishing, wachtwoorden, e-crime en verwijderbare media. ‘Met Play It Secure kunnen bedrijven hun personeel tot vier keer sneller opleiden, met als resultaat dertig procent minder incidenten’, klinkt het. Daarnaast is het Kortrijkse bedrijf met Play It Safe actief op het vlak van veiligheid en preventie, onder meer in de chemische sector, met klanten als Borealis.

Play It Creator

Play It, opgericht in 2017, heeft vaste voet aan de grond in thuisland België, maar ook in Nederland, Frankrijk, Oostenrijk en Roemenië. Zopas werd er 1,2 miljoen euro in het bedrijf geïnvesteerd door Trustcapital, Steven Buyse, ​ Arne Vandendriessche en originele oprichters Brecht Kets en Mike Ptacek. Daar bovenop nemen deze partijen alle aandelen over van DAE Studios en Bluehealth Innovation, welke hun rol als incubator en initiële investeerders volbracht hebben.

Met het nieuwe kapitaal wil Play It gaan focussen op drie domeinen: cybersecurity en GDPR, veiligheid en preventie, en Play It Creator, de jongste toepassing van Play It waarmee bedrijven zelf opleidingen en scenario’s kunnen bouwen en volledig personaliseren. Denk aan herkenbare avatars en werkkledij, een aangepast leeraanbod voor verschillende profielen en een 3D-representatie van de werkplek.