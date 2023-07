Goed eerste halfjaar voor Capgemini dat 2 miljard euro in AI investeert

Het France IT-consultancybedrijf Capgemini kende een goed eerste halfjaar. De omzet steeg met ruim vijf procent naar 5,7 miljard euro en de winst per aandeel kwam vijftien procent hoger uit. Tijdens de voorstelling van de cijfers sprak Capgemini het voornemen uit 2 miljard euro te investeren in AI.

Ondanks het positieve nieuws over het eerste halfjaar van 2023 merkt Capgemini op dat de groei door het uitdagende macro-economisch klimaat achterbleef bij de verwachtingen. Het momentum in Europa hield in het tweede kwartaal aan, dankzij een sterke groei in de productiesector en de publieke sector.

Maar net als in het vorige kwartaal was de vertraging in Noord-Amerika groter dan op groepsniveau. De inkomsten in de regio bleven stabiel in vergelijking met het tweede kwartaal van 2022, afgeremd door krimp in de sectoren Consumer Goods & Retail en TMT, plus vertraging in Financial Services, aldus het bedrijf.

Kunstmatige intelligentie

Voor de rest van 2023 verwacht Capgemini een verdere omzetgroei tussen de 4 en 7 procent, een operationele marge van 13 tot 13,2 procent en een vrije kasstroom van ongeveer 1,8 miljard euro. Het bedrijf maakte ook bekend dat het voornemens is om 2 miljard euro te investeren in (generatieve) AI. Daarmee wil Capgemini onder meer de workforce van zijn Data & AI-teams de komende drie jaar verdubbelen, naar 60.000 medewerkers.

‘Op het gebied van generatieve AI zullen we een portfolio ontwikkelen van branche-specifieke toepassingen en strategische partnerschappen aangaan, met name met Google Cloud en Microsoft’, aldus Aiman Ezzat, CEO van Capgemini. ‘Tegelijkertijd zullen we het grootste deel van ons personeel trainen via onze Data & AI Campus, om de kracht van generatieve AI straks volledig te kunnen benutten in onze activiteiten.’

In samenwerking met Dutch IT Channel.