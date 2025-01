Groei clouddivisie neemt af bij Microsoft

Microsoft heeft de groei van zijn clouddivisie in de laatste drie maanden van 2024 zien vertragen. Dat lijkt een tegenslag voor het Amerikaanse technologie- en softwareconcern dat miljarden heeft geïnvesteerd in producten op het gebied van kunstmatige intelligentie.

De opbrengsten van de Azure cloudcomputing-tak kwamen 31 procent hoger uit dan in dezelfde periode een jaar eerder. In het voorgaande kwartaal was nog sprake van 34 procent groei. Analisten hadden over het algemeen op een sterkere groei gerekend. In de zogeheten nabeurshandel op Wall Street ging het aandeel Microsoft woensdag bijgevolg duidelijk omlaag.

De totale omzet van Microsoft steeg de voorbije maanden met 12 procent naar 69,6 miljard dollar. Onder de streep bleef 24,1 miljard dollar over. Dat is 10 procent meer dan een jaar terug in de boeken ging.

Koploper

Microsoft wordt gezien als koploper in het commercialiseren van AI-producten, dankzij de nauwe samenwerking met ChatGPT-maker OpenAI. In het afgelopen jaar heeft Microsoft een stortvloed aan AI-assistenten onder de naam Copilot gelanceerd, maar pogingen om deze producten te gelde te maken duren langer dan sommige investeerders zouden willen.

Topman Satya Nadella is niettemin enthousiast over de prestaties op het vlak van kunstmatige intelligentie. ‘Onze AI-activiteiten hebben al een jaarlijkse omzet van meer dan 13 miljard dollar bereikt, een stijging van 175 procent ten opzichte van een jaar eerder’, stelt hij in een toelichting op de cijfers.