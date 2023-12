Huawei blijft meer verkopen ondanks Amerikaanse sancties

Het Chinese techconcern Huawei verwacht dat de verkopen dit jaar met bijna negen procent zullen stijgen. Het bedrijf lijkt daarmee de Amerikaanse sancties steeds beter te doorstaan. Huawei heeft sinds 2019 al te maken met handelsbeperkingen die zijn opgelegd door de VS. De Amerikaanse overheid beticht Huawei ervan via achterdeurtjes in hun technologie spionage mogelijk te maken. Huawei heeft die beschuldigingen altijd ontkend.

‘Na jaren van hard werken zijn we erin geslaagd de storm te doorstaan’, zei voorzitter Ken Hu in een nieuwjaarstoespraak die vrijdag werd vrijgegeven. In 2023 verwacht Huawei een omzet van meer dan 700 miljard yuan (zo’n 90 miljard euro), zei Hu. Dat is bijna negen procent meer dan vorig jaar.

De omzet is echter nog altijd veel lager dan de dik 891 miljard yuan die het bedrijf in 2020 behaalde, het jaar voordat Huawei een scherpe omzetdaling aankondigde als gevolg van de Amerikaanse sancties.

Ernstige uitdagingen

Hu waarschuwde dan ook dat het bedrijf voor ‘ernstige uitdagingen’ staat. ‘Geopolitieke en economische onzekerheden zijn er in overvloed, terwijl technologische beperkingen en handelsbelemmeringen een impact blijven hebben op de wereld’, aldus de voorzitter.

Het in Shenzhen gevestigde bedrijf zorgde in augustus nog voor opschudding in Washington met de lancering van zijn nieuwe mobiele telefoon Mate 60 Pro. Die smartphone maakt gebruik van technologie die de VS juist uit de handen van China probeert te houden en zorgde voor twijfel bij politici over de doeltreffendheid van de sancties tegen Huawei en China. De Amerikaanse overheid startte daarop een officieel onderzoek naar de geavanceerde, in China gemaakte chip die wordt gebruikt in de smartphone van Huawei.