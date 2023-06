IDC verwacht sterkere terugval in smartphoneverkoop dan eerst gedacht

De wereldwijde verkoop van smartphones zal dit jaar sterker dalen dan tot nu toe gedacht. IDC voorspelt intussen een daling met 3,2 procent tot 1,17 miljard verkochte toestellen. In februari voorspelde de marktvorser nog een achteruitgang van 1,1 procent.

Volgens IDC wegen onder andere zwakkere economische vooruitzichten en een aanhoudende inflatie op de verkoop. In 2024 wordt wel een herstel verwacht, van mogelijk zes procent.

Alleen stijging bij Apple

In het eerste kwartaal van 2023 lag de smartphoneverkoop 8,9 procent lager dan begin 2022. Opvallend daarbij is dat de twee grootste fabrikanten, Samsung en Apple, beter standhielden dan hun Chinese concurrenten. Apple kon als enige in de top vijf meer smartphones aan de man brengen (+2,2 procent tot 56,5 miljoen iPhones).

Bij marktleider Samsung bleef de achteruitgang beperkt (-1,2 procent tot 73,6 miljoen toestellen). Xiaomi zag de verkoop met zowat 18 procent terugvallen en Oppo met ruim een kwart.