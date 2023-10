ING investeert in Belgisch-Nederlandse IT-dienstverlener TCOG

De Belgische en Nederlandse entiteiten van IT-dienstverlener TCOG vloeien samen in een nieuwe holding. ING neemt een minderheidsbelang van 30 procent in de groep. Het is de derde investering van ING Corporate Investments in een jaar tijd.

TCOG, met hoofdzetels in Turnhout en het Nederlandse IJsselstein, levert IT-diensten aan meer dan 225 bedrijven en telt klanten als Horeca Van Zon, Craft Sportswear en Horta. De samenwerking van de Belgische en Nederlandse entiteiten levert volgens TCOG een gezamenlijke jaarlijkse omzet van circa 14 miljoen euro op.

5 à 10 procent groei per jaar

TCOG is sinds 2006 actief, telt ongeveer honderd medewerkers en staat onder leiding van Francis Adams. De Nederlandse tak werd in 2013 opgericht. De groep focust zich op sectoren als retail, fashion en de groothandel. Met de steun van ING Corporate Investments wil de groep zich verder ontwikkelen in de Benelux en de buurlanden. De ambitie is om 5 à 10 procent per jaar te groeien.

ING neemt een minderheidsbelang van 30 procent in de groep. De drie Belgische en twee Nederlandse managers blijven meerderheidsaandeelhouder met 70 procent van de aandelen.

De participatie in TCOG is de derde investering van de equity-tak van ING België in de jongste twaalf maanden. In de tweede helft van 2022 nam ING Corporate Investments een participatie in het Hasseltse bedrijf Varel Security, een specialist op het gebied van inbraak-, brand- en camerabeveiliging. In mei van dit jaar investeerde ING in de Waregemse trekhakenfabrikant GDW.