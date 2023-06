Intel verkoopt belang van anderhalf miljard dollar in Mobileye

Intel is van plan om een deel van de aandelen in het Israëlische Mobileye te verkopen. Maar zelfs met die verkoop blijft het de dominante aandeelhouder.

Mobileye legt zich toe op sensoren en technologie die zorgen voor rijhulpsystemen en autonoom rijden. Het heeft onder meer Volkswagen als klant. Intel nam het bedrijf in 2017 over voor 15,3 miljard dollar of 64,54 dollar per aandeel en bracht het na enige herstructurering opnieuw naar de beurs.

In beursdocumenten die Intel nu publiceert, staat te lezen dat het 35 miljoen aandelen ‘Class A common stock’ wil verkopen, goed voor anderhalf miljard dollar, wil verkopen. Ondanks dat enorme bedrag, blijft Intel wel de plak zwaaien in praktijk.

Concreet bezit Intel momenteel 93,1 procent van de aandelen en zo 99,3 procent van de de stemrechten binnen Mobileye. Na de verkoop van de 35 miljoen aandelen zal dat 88,7 procent zijn, maar nog steeds 98,7 procent van de stemrechten. Dat komt omdat class A aandelen meer stemrecht hebben dan class B aandelen. Intel geeft dus maar een fractie van het stemrecht op. De exacte percentages kunnen wel nog schuiven omdat er opties zijn om later meer aandelen te kopen.