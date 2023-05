IT-groep Cegeka voert omzet en winst op

De Limburgse IT-groep Cegeka heeft vorig jaar omzet en winst opnieuw fors zien toenemen. Dat meldt het bedrijf deze week in een persbericht.

De aanbieder van IT-diensten uit Hasselt boekte in 2022 een geconsolideerde omzet van 871 miljoen euro. Dat was 17 procent meer dan in 2021. De operationele winst (ebit) nam met 10 procent toe tot 73 miljoen euro. ‘2022 was géén eenvoudig jaar. Net zoals andere bedrijven in Europa werden we geconfronteerd met geopolitieke instabiliteit en de uitdagingen van een stijgende inflatie’, zegt André Knaepen, Cegeka-oprichter en voorzitter van de raad van bestuur. ‘Ondanks deze obstakels hebben we opnieuw een erg mooie groei kunnen realiseren.’

‘Niet te missen copiloot’

Cegeka nam vorig jaar onder andere een meerderheidsbelang in het Zweedse databedrijf Solver Sweden, om voet aan de grond te krijgen in de Scandinavische markt. Volgens CEO Stijn Bijnens wordt 2023 het jaar van onder meer artificiële intelligentie. ‘AI is here to stay: in 2023 wordt het de niet te missen copiloot in ons leven’, voorspelt hij. Ook cyberveiligheid blijft een prioriteit voor de groep.

Cegeka telt meer dan zesduizend medewerkers in meerdere Europese landen en verspreid over verschillende bedrijven. Zo is Citymesh een mobiele telecomoperator die zich richt op de bedrijfsmarkt, en ontwikkelt Nexuzhealth specifieke oplossingen voor de gezondheidszorg. Ook het bekende digitale schoolplatform Smartschool is onderdeel van de groep.