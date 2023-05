Kapitaalinjectie voor dataspecialist Biztory

De Belgische dataspecialist Biztory heeft een kapitaalinjectie ontvangen van Salesforce Ventures, het investeringsfonds van softwarebedrijf Salesforce. De investering moet Biztory toelaten om zijn internationalisering te versnellen en nieuwe medewerkers aan te trekken.

Biztory is vandaag al een Benelux-partner van Salesforce en heeft onder meer expertise in de business-intelligencesoftware Tableau van Salesforce. Het bedrijf heeft de ambitie om Europees marktleider te worden en wil daarom naar eigen zeggen binnen vijf jaar verdriedubbelen.

Scandinavië

De investering van Salesforce Ventures, waarvan het bedrag niet bekend is gemaakt, moet de groei in de EU versnellen en tevens de uitbreiding naar Scandinavië voorbereiden. ‘We zien op zakelijk gebied veel overeenkomsten tussen de Nordics en de landen waar we vandaag al voet aan de grond hebben, te weten de Benelux, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland’, zegt Biztory-CEO Geoffrey Smolders. ‘De uitbreiding naar Scandinavië, met Zweden als eerste horde, is dan ook een logisch gevolg en zelfs prioriteit.’

Op korte termijn wil de CEO met een kwart uitbreiden naar 130 medewerkers in België, Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. ‘Die vestigingen werkten tot voor kort samen en toch apart. Maar we merkten dat we nood hebben aan een centrale entiteit boven die verschillende hubs’, klinkt het. Daarom zoekt Biztory in eerste instantie naar profielen die zo’n structuur helpen oprichten en aansturen. Op middellange termijn wil de dataspecialist naar driehonderd medewerkers groeien.