Kodesage haalt 2,3 miljoen euro op om legacy-software te moderniseren

De start-up Kodesage heeft 2,3 miljoen euro opgehaald bij PortfoLion Capital en enkele particuliere investeerders. Het bedrijf legt zich toe op het moderniseren van legacy-software met behulp van kunstmatige intelligentie.

Het door AI-aangedreven systeem van Kodesage vereenvoudigt met name de modernisering van oude software, inclusief compliance en gegevensbeveiliging. Met de financiering wil de Europese start-up ook in België en Nederland voet aan grond krijgen en organisaties helpen om hun complexe legacy-systemen te verbeteren.

‘Verouderd en slecht gedocumenteerd’

‘Legacy-software is vaak nog sterk verankerd in de bedrijfsprocessen van organisaties, ook in België en Nederland. De technologie is doorgaans echter verouderd en slecht gedocumenteerd’, klinkt het bij Kodesage. Daar komt volgens de start-up bij dat dat organisaties (te) afhankelijk zijn van specifieke medewerkers om de systemen te onderhouden met updates, patches en ad-hocfixes.

Kodesage probeert dat hele proces te moderniseren via kunstmatige intelligentie – een markt waarin het bedrijf veel toekomst ziet: ‘De vraag naar AI-tools om legacy-systemen te beheren en de productiviteit ervan te verhogen is nog nooit zo groot geweest. De wereldwijde markt voor moderniseringsdiensten wordt geschat op 75 miljard dollar tegen 2032’.

‘Legacy-software is vaak cruciaal voor de goede werking van ondernemingen’, vertelt de CEO en medeoprichter van Kodesage, Gergely Dombi. ‘In financiële instellingen was applicatie-modernisering volgens Gartner de voorbije twee jaar dan ook een topprioriteit voor IT. Desondanks kan dat traject soms aanvoelen als een eindeloze strijd. Met AI helpen we organisaties om legacy-systemen sneller te verbeteren, zonder een enorme transformatie.’