Lenovo ziet jaar- en kwartaalomzet dalen, maar tekent groei op bij de niet-pc-divisies

Lenovo Group heeft een jaaromzet van gerealiseerd van 62 miljard dollar (-14 procent) bij een netto-inkomen van 1,6 miljard dollar. De winstgevendheid was volgens het concern stabiel met zowel de hoogste brutomarge als de hoogste operationele marge in 18 jaar.

Over het eerste kwartaal van 2023 zag Lenovo de omzet met 24 procent dalen naar 12,63 miljard dollar, vooral als gevolg van tegenvallende pc-verkopen. Het gaat om het derde kwartaal van dalende pc-afzetten, vooral doordat de verkopen na de boost door de coronapandemie inzakten vanaf 2022.

Groei van de niet-pc divisies

Terwijl de omzet van de groep werd beïnvloed door de terugloop op de devices-markt (zoals laptops en tablets), bereikten de omzet van niet-pc-divisies een hoogtepunt in het fiscale jaar, aangewakkerd door Lenovo’s groeimotoren Solutions and Services Group (SSG) en Infrastructure Solutions Group (ISG). Zij hadden een omzetgroei van respectievelijk 6,7 miljard dollar (+22 procent) en 9,8 miljard dollar (37 procent jaar-op-jaar).

Na een jaar van industriële en wereldwijde onzekerheden ziet Lenovo ‘positieve tekenen van stabilisatie’. De onderneming verwacht dat de volledige markt voor pc’s en slimme devices in de tweede helft van 2023 weer op jaarbasis zal groeien, en dat de markt voor IT-services relatief sterk zal blijven groeien. ‘Samen zullen deze twee elementen voor gematigde groei van de totale IT-markt in 2023 zorgen’, klinkt het.

Sterke kaspositie

De kaspositie van Lenovo blijft sterk en de cashconversiecyclus is verder verbeterd. Daardoor kan de onderneming blijven investeren in R&D rond wat het ‘Nieuwe IT’ noemt (client, edge, cloud, netwerk en intelligentie). Het afgelopen jaar verhoogde Lenovo zijn investeringen in R&D voor het hele jaar tot 2,2 miljard dollar, een stijging van 6 procent op jaarbasis.

