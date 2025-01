Luiks softwarebedrijf TrustUp haalt 5 miljoen op om groei te financieren

TrustUp, een Luikse scale-up gespecialiseerd in software die (ver)bouwers en aannemers bij elkaar brengt, heeft 5 miljoen euro opgehaald. Het geld is bedoeld om de groei te financieren: het bedrijf wil dit jaar nog zijn activiteiten verdubbelen.

Op dit moment stelt TrustUp 55 mensen tewerk, voornamelijk in Luik en Leuven. Zij bedienen heel België en een stukje Frankrijk. De voorbije jaren groeide het bedrijf al stelselmatig. Er werd al eens 2 miljoen euro kapitaal opgehaald en in 2023 kreeg het bedrijf de prijs van Deloitte van ‘sterkst groeiend technologiebedrijf in Wallonië’.

Het verschil maken

Nu is er opnieuw 5 miljoen euro opgehaald, bij zowel Belgische als Amerikaanse investeerders. TrustUp wil het aantal medewerkers met een vijftigtal mensen uitbreiden. De groei is in de eerste plaats toegespitst op Vlaanderen en Frankrijk.

‘We zijn ervan overtuigd dat onze digitale oplossing echt het verschil kan maken in een context van klimaattransitie’, zegt stichter en CEO Sébastien Remacle.