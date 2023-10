Meer dan één kmo op drie stuurt nog papieren facturen

Voor 1 januari 2026 moeten alle ondernemingen in België aan e-invoicing doen. Maar op die nauwelijks twee jaar blijkt er nog een lange weg af te leggen: uit een enquête van boekhoudsoftwarebedrijf Horus Software blijkt dat 36 procent van de Belgische kmo’s nog altijd papieren facturen via de post uitstuurt.

Uit een onderzoek dat Horus Software door studiebureau iVox liet uitvoeren bij 452 Belgische kmo’s blijkt wel dat veel van de ondervraagde bedrijven verschillende modi met elkaar combineren. Bijna 80 procent verstuurt zijn facturen via e-mail, en net geen 28 procent gebruikt er een facturatieprogramma voor. Maar dan toch die 36 procent die de facturen ook nog op papier verstuurt via de post. Ook gebruikt 37 procent van de bedrijven die digitaal factureren Microsoft Word als bestandstype: een vorm waarin het heel makkelijk is om nog snel een cijfertje aan te passen.

E-invoicing tegen 2026

Het wordt hoog tijd om die kloof te dichten. Sinds 2019 zijn overheden al verplicht om digitale facturen te ontvangen, en op de ministerraad van 29 september jongstleden werd beslist dat ondernemingen weldra alleen nog e-invoices zullen mogen uitsturen. De deadline om die overstap te maken komt er snel aan: tegen 1 januari 2026 moeten alle bedrijven in ons land er klaar voor zijn. Volgens minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) is dat belangrijk omdat digitale facturatie het lastiger maakt om te frauderen met btw.

‘De stap richting verplichte digitale facturatie zal niet enkel die btw-kloof verkleinen en voor meer rechtvaardigheid zorgen, maar ook een belangrijke administratieve vereenvoudiging betekenen voor onze onderneminge’, zei Van Peteghem.

Nutteloze boekhouding

De minister van Financiën had het ook over een ‘ruime overgangstermijn’, maar gezien de resultaten van het onderzoek van boekhoudsoftwarestartup Horus is er nog veel werk aan de winkel tijdens die zevenentwintig maanden voordat de regel ingaat.

Nog meer opvallende bevindingen uit die studie: 39 procent van de ondernemers ziet de boekhouding als een kostenpost, en nog eens 18 procent vindt ze compleet nutteloos. Belgische kmo’s blijken gemiddeld zo’n 33 uren per maand te spenderen aan hun boekhouding, 25 procent vindt ze ‘onverstaanbaar’.

‘Een boekhouding bijhouden kost inderdaad tijd en geld, maar het laat je ook toe waardevolle inzichten te verwerven over je bedrijf’, zegt Gunther Slaets, Verkoopdirecteur bij Horus Software. ‘Vooral in economisch onzekere tijden is het goed om er extra bovenop te zitten. Het is dan ook opvallend vast te stellen uit het onderzoek dat bijna één bedrijfsleider op de vijf zijn cashflow niet begrijpt.’