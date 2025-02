Melexis ziet omzet in vierde kwartaal met vijfde afnemen

Melexis heeft tijdens het vierde kwartaal van vorig jaar de omzet met 21 procent zien dalen in vergelijking met hetzelfde kwartaal een jaar eerder, tot 197,4 miljoen euro.

De omzet voor het vierde kwartaal ligt daarmee onder de 204,8 miljoen euro waar analisten gepolst door Bloomberg gemiddeld genomen op gerekend hadden.

De operationele winst (ebit) kwam in het vierde kwartaal uit op 27,6 miljoen euro, een daling met 55 procent en beneden de analistenverwachting van 36,7 miljoen euro. De nettowinst bedroeg 18,3 miljoen euro, een afname met 63 procent, tegenover een analistenverwachting van 28,7 miljoen euro.

Over heel 2024 boekte Melexis een omzet van 932,8 miljoen euro, een daling met 3 procent ten opzichte van 2023. Aanvankelijk had Melexis zich voor 2024 nog tot doel gesteld om een omzet van ongeveer een miljard euro te halen. De operationele winst kwam uit op 219,9 miljoen euro (-16 procent), de nettowinst op 171,4 miljoen euro (-18 procent).

Automotive

‘2024 was een jaar van contrasten op onze markten’, zegt topman Marc Biron. ‘Aan het begin van het jaar waren de meeste van onze producten nog steeds in toewijzing en het orderboek weerspiegelde een goed zicht. Tegen het einde van het derde kwartaal gaven automotiveklanten aan dat ze hun voorraden aanzienlijk wilden verminderen en sindsdien werken we nauw met hen samen om dit te bereiken. We moeten onder ogen zien dat Melexis de oorspronkelijke verkoopdoelstelling voor 2024 van ongeveer 1 miljard euro niet heeft gehaald, wat teleurstellend is. Hoewel de correcties van de klantvoorraden in de eerste helft van het jaar aanhouden, zijn we voorzichtig optimistisch dat de vraag van de klanten rond de zomer zal beginnen te verbeteren.’

Melexis verwacht dat de omzet van het eerste kwartaal van 2025 in een vork van 190 tot 200 miljoen euro zal uitkomen. Voor de eerste helft van 2025 verwacht Melexis een omzet van ongeveer 400 miljoen euro. De omzet in de tweede helft van 2025 zal naar verwachting aanzienlijk groeien in vergelijking met de eerste helft van 2025.