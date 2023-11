Microsoft gaat half miljard dollar investeren in Canadese cloud- en AI-infrastructuur

Microsoft gaat de komende twee jaar 500 miljoen dollar (459 miljoen euro) investeren in cloud- en AI-infrastructuur in de Canadese provincie Quebec. Dat heeft het technologiebedrijf deze week aangekondigd.

De cloudinfrastructuur van Microsoft in Canada zal na de investering ‘750 procent omvangrijker’ zijn, zegt het bedrijf. ‘Dat zal ook het tempo van AI-innovatie versnellen en organisaties in Quebec in staat stellen verder te bouwen op de al aanwezige capaciteit in de provincie.’

Commercialisering van AI-systemen bevorderen

‘Québec loopt voorop in wereldwijde innovatie op het gebied van kunstmatige intelligentie, met een van de hoogste concentraties deep learning-onderzoekers ter wereld’, aldus François-Philippe Champagne, de Canadese minister van Innovatie, Wetenschap en Industrie. ‘Onze regering is vastbesloten om samen te werken met partners als Microsoft om ervoor te zorgen dat alle spelers in het Canadese AI-ecosysteem toegang hebben tot de middelen en de computerinfrastructuur die nodig zijn om de commercialisering van AI-systemen in dit land land te bevorderen.’

De aankondiging valt samen met de publicatie van een rapport van Ernst & Young waaruit blijkt dat Microsoft en zijn ecosysteem in Quebec, dat ruim dan 3.200 partners omvat, meer dan 57.000 banen ondersteunt en jaarlijks zo’n 6,4 miljard dollar bijdraagt aan het bruto binnenlands product (BBP) van de Canadese provincie.