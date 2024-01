Microsoft meer dan 3 biljoen dollar waard op beurs

Het Amerikaanse technologiebedrijf Microsoft heeft deze week de kaap van 3.000 miljard dollar beurswaarde gehaald. Het is nog maar het tweede bedrijf dat die mijlpaal bereikt, na het techconcern Apple. Dat deed dat voor het eerst in juni vorig jaar.

Het aandeel van Microsoft steeg woensdag met 1,3 procent tot 403,95 dollar op de beurs van New York. Dat gaf het bedrijf een beurswaarde van 3 biljoen dollar. Nadat het aandeel vorig jaar al ruim de helft in waarde was gestegen, is daar sinds begin dit jaar al meer dan 7 procent bijgekomen.

Haasje-over

Een groot deel van de stijging heeft te maken met het enthousiasme van investeerders voor artificiële intelligentie (AI) en haar potentieel om omzet en winst te versnellen. Microsoft wordt dankzij zijn partnerschap met OpenAI (het moederbedrijf van ChatGPT) beschouwd als een van de grootste begunstigden van AI.

Microsoft had eerder dit jaar al even Apple voorbijgestoken als ’s werelds waardevolste beursbedrijf (toen nog onder de 3.000 miljard dollar), en sindsdien spelen beide giganten regelmatig haasje-over.