Nintendo verlaagt prognoses, Switch-verkoop stelt weer teleur

Gameconcern Nintendo heeft opnieuw de financiële verwachtingen voor het huidige boekjaar bijgesteld. Ondanks de feestdagen wist het Japanse bedrijf niet te profiteren van de verkoop van zijn Switch-spelcomputer en bijbehorende games. De verkoop zat al langer tegen, nu veel gameliefhebbers wachten op de opvolger van de acht jaar oude Switch. Die Switch 2 moet nog dit jaar uitkomen.

Zowel de verkoop van gameconsoles als van games viel terug en was in het derde kwartaal ‘beneden verwachting’, aldus het bedrijf. Nintendo verkocht meer dan 9,5 miljoen Switch-consoles in de maanden januari tot en met december. Dat waren in dezelfde periode vorig jaar nog bijna 14 miljoen. Nintendo heeft ook de verwachtingen voor de Switch-verkoop nu opnieuw naar beneden bijgesteld. Waar de onderneming eerder uitging van 12,5 miljoen verkochte apparaten, is dat nu 11 miljoen.

Nintendo verwacht in het huidige boekjaar een nettowinst van 270 miljard yen (omgerekend bijna 1,7 miljard euro) te behalen. In een eerdere prognose was dat nog 300 miljard yen. Ook de omzetprognose is met 7 procent naar beneden bijgesteld naar 1,19 biljoen yen, ofwel 1.190 miljard yen.

Switch 2 op komst

Verder verkocht Nintendo bijna een kwart minder games in de eerste drie kwartalen – het warer er niet geen 124 miljoen. Het populairste spel, dat in oktober vorig jaar uitkwam, was Super Mario Party Jamboree. Hiervan werden wereldwijd 6,2 miljoen exemplaren verkocht. Ook Mario Kart 8 Deluxe bleef populair en was goed voor 5,4 miljoen stuks. Dit spel kwam al in 2017 uit. Bij de verkopen gaat het om zowel fysieke games die door winkels worden verkocht als digitale games die rechtstreeks op de Switch te downloaden zijn.

Nintendo presenteerde vorige maand een trailer waarin de langverwachte Switch 2 werd onthuld. Wanneer de nieuwe console precies op de markt komt dit jaar, is niet bekend. Het principe van de Switch lijkt hetzelfde te blijven: gamers kunnen het apparaat zowel handheld als via een extern beeldscherm gebruiken. Naast nieuwe spellen kunnen ook de digitale en fysieke games van de eerdere console worden gespeeld op de Switch 2, op enkele uitzonderingen na.