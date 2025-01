Nintendo kondigt volgende Switch-console aan (video)

De Japanse game-gigant Nintendo zal in april de Switch 2 voorstellen, de langverwachte opvolger van zijn populaire spelconsole die je zowel thuis – gekoppeld aan een tv – als onderweg kan gebruiken.

Sinds de lancering van de Nintendo Switch in 2017 werden er al meer dan 146 miljoen exemplaren van verkocht. Het toestel kreeg intussen een upgrade, met de Switch OLED die vooral een beter scherm in de strijd gooide. Maar in de sector werd sindsdien halsstarrig uitgekeken naar de échte opvolger van de console, die op 2 april wordt voorgesteld. Wanneer het toestel daadwerkelijk te koop zal zijn, is nog niet bekend.

Groter en backwards compatible

De Switch 2 zal qua concept en design aansluiten bij de bestaande console, aldus Nintendo. Het toestel zal ook compatibel zijn met bestaande games. Uit onderstaande teaser-video kunnen we alvast opmaken dat de nieuwe console een fractie groter is dan het huidige model, met bijgevolg ook iets grotere Joy-Cons (zoals de controllers van het spelbakje heten). Het filmpje onthult ook een extra (tweede) USB-C-aansluiting, flexibele stand en aangepaste knoppen op de Joy-Cons.

Een lancering van een console gaat doorgaans gepaard met de introductie van enkele nieuwe games. Te oordelen aan de teaservideo lijken liefhebbers zich in elk geval te kunnen verheugen op een nextgen-versie van het populaire Mario Kart.