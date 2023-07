Omzet Orange groeit dankzij toename klanten

In juni rondde Orange de overname van de Waalse telecomoperator Voo af, waarmee het een eigen vast netwerk in het zuiden van het land verwerft.

Dankzij een sterke groei van het aantal kabelklanten en de mobiele postpaidklanten is de omzet van telecomoperator Orange in de eerste jaarhelft, op vergelijkbare basis, met 2,9 procent gegroeid, tot 740,5 miljoen euro. Dat heeft deels te maken met de overname van Voo, waarmee Orange een vast netwerk in Wallonië verwierf. Zonder de Voo-klanten in rekening te brengen, groeide het aantal mobiele postpaidklanten met 2,7 procent.

Orange telt nu 2,85 miljoen abonnees. Bij de kabelklanten, opnieuw exclusief Voo, is de groei met 11,4 procent nog groter, en dat aantal bedraagt nu 464.000. Omdat personeelskosten en andere kosten geïndexeerd werden, viel de ebitdaal op vergelijkbare basis iets lager uit, met een groei van 0,9 procent, tot 178,8 miljoen euro. Met die ebitdaal-term bedoelt de operator de winst voor intresten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen, maar na leasekosten.

‘Dankzij stevige commerciële prestaties, prijsaanpassingen en een strikte kostenbeheersing zijn we erin geslaagd om de impact van de inflatie op onze marge te beperken’, stelt financiële topman Antoine Chouc in het persbericht. De integratie van Voo zal ‘aanzienlijke waarde creëren en een bijdrage leveren aan onze globale groeistrategie’.