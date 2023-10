Samsung verwacht winstval van 78 procent door zwakke vraag naar geheugenchips

Elektronicaproducent Samsung verwacht dat de winst in het afgelopen kwartaal opnieuw flink is gekelderd door de zwakke vraag naar onder meer geheugenchips. Ook de inkomsten gingen omlaag doordat mensen vanwege de hoge inflatie voorzichtiger zijn geworden met de aankoop van nieuwe smartphones en andere elektronica.

Voor de periode juli tot en met september wordt een operationele winst verwacht van 2,4 biljoen won, zo’n 1,7 miljard euro, meldt het concern op basis van voorlopige cijfers. Dat is 78 procent minder dan een jaar geleden. De omzet zal in dezelfde periode naar verwachting met bijna 13 procent dalen tot 67 biljoen won of ongeveer 47 miljard euro. Samsung zal eind deze maand de definitieve resultaten publiceren.

Recordwinsten tijdens lockdowns

Chipfabrikanten als Samsung hebben de afgelopen jaren recordwinsten geboekt doordat de prijzen voor hun producten enorm stegen. De vraag groeide tijdens de coronapandemie toen consumenten massaal computers en smartphones kochten tijdens lockdowns, wat chipfabrikanten ertoe aanzette de productie op te voeren. Maar de vraag nam snel af toen de lockdowns werden opgeheven en verzwakte verder in het licht van de stijgende inflatie en rentetarieven.