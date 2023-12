Sterke daling fondsenwerving in technologiesector in 2023

De durfkapitaalmarkt voor de technologiesector liet in 2023 een aanzienlijke daling van investeringen optekenen. Dat meldt de Brusselse investeringsmaatschappij finance&invest.brussels. Tot nog toe werd dit jaar ongeveer 817 miljoen euro opgehaald. In het recordjaar 2022 was dat nog meer dan twee miljard.

Als gekeken wordt naar het aantal financieringen, dan is de daling minder uitgesproken. Tot en met eind november werden 213 deals afgesloten met een minimale waarde van 200.000 euro ten opzichte van 286 eind november 2022. Volgens finance&invest.brussels zal die dalende trend in december niet meer worden gekeerd.

Dalende trend

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gaat het om 48 start-ups en scale-ups die werden gefinancierd voor een totaalbedrag van 141,6 miljoen euro. Qua sectoren staan biotech, healthtech (exclusief biotech), en food & agritech op kop.

De krimp is volgens de Brusselse investeringsmaatschappij hoofdzakelijk toe te schrijven aan het vrijwel ontbreken van grootschalige fondsenwervingen. Terwijl er in 2022 nog vijftien deals werden gerealiseerd van meer dan dertig miljoen euro, waren dat er dit jaar slechts drie. Bovendien volgt België daarmee ook de dalende trend die zich zowel in Europa als wereldwijd aftekent als gevolg van de onzekere economische en geopolitieke context.