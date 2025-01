Subsidies redden de boekhouding sputterend Intel

Intel haalde afgelopen kwartaal een omzet van 14,3 miljard dollar. Dat is beter dan verwacht, maar het ooit zo dominante bedrijf heeft zich nog niet herpakt.

Voor het volledige jaar haalde Intel in 2024 een omzet van 53,1 miljard dollar, twee procent minder dan in 2023. De brutomarge bedroeg 32,7 procent (7,3 procentpunt minder dan in 2023). Dat resulteert in een nettoverlies van 18,8 miljard dollar. Het bedrijf gaf 22,1 miljard uit aan onderzoek en ontwikkeling, twee procent meer dan het jaar voorheen.

In het laatste kwartaal haalde de chipmaker een omzet van 14,3 miljard met een brutomarge van 39,2 procent en een nettoverlies van 100 miljoen. In totaal ging er 5,1 miljard naar onderzoek en ontwikkeling.

Specifiek voor dat vierde kwartaal zijn er wel wat kanttekeningen. Zo kreeg het bedrijf onder meer 7,9 miljard dollar aan subsidies via de Amerikaanse CHIPS-act, wat de resultaten enigszins opfleurt. Tegelijk groeit de pc-markt, waar Intel traditioneel sterk staat, slechts licht.

Voor het huidige verwacht het bedrijf minder vraag, deels omdat er in deze periode van het jaar doorgaans minder wordt verkocht, maar ook vanwege mogelijke tarieven opgelegd door president Trump. CFO en co-CEO David Zinsner zegt daarover dat sommige klanten eerder al chips kochten, net om zulke regels voor te zijn.

GPU’s

In de marge van de resultaten zegt Intel dat het haar Falcon Shores-GPU, een AI-chip voor de datacentermarkt, niet zal uitbrengen. Het doet dat op basis van feedback uit de sector. Wel wordt de chip intern gebruikt om verder te testen, en wordt er voortaan gefocust op de volgende generatie, Jaguar Shores. Daarbij zou Intel werken aan een volledig GPU-rack.

GPU’s en AI zijn meteen een van de pijnpunten bij Intel. Het bedrijf mist de AI-trein die momenteel de miljardenomzet genereert bij concurrent Nvidia. Het doet inhaalbewegingen, maar kiest er nu voor om meer te focussen op een toekomstige chip in plaats van een ontwikkeling in de huidige generatie. Wel heeft het bedrijf nog haar Gaudi 3 AI Accelerator, ook een concurrent voor de datacenterchips van Nvidia die eind 2023 voor het eerst werd voorgesteld.

Zoeken naar een opvolger

Begin december brak het bedrijf met Pat Gelsinger, sindsdien zitten David Zinsner en Michelle Johnston Holthaus aan de knoppen als interim co-CEO’s. Zij zijn respectievelijk CFO en hoofd van Intel Products. Volgens Intel is de raad van bestuur volop bezig met het aanduiden van een opvolger.

Tot die tijd moet intel zichzelf sterk houden, maar kan het ook niet op kruissnelheid komen. Onder Gelsinger werden al herstructureringen opgezet en begon het bedrijf met Intel Foundry Services, het produceren van chips voor andere spelers. Maar chipproductie kost tijd en miljarden dollars om op punt te zetten en te midden van dat traject werd Gelsinger ontslagen omdat de veranderingen te traag gingen. Intel probeert zich momenteel dus in stand te houden met matige resultaten en herstructureringen. Maar echte vooruitgang wordt waarschijnlijk pas geboekt wanneer er een nieuwe CEO is.