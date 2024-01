Winstgevend Intel pessimistisch over nabije toekomst

Intel kan gezien de omstandigheden goede kwartaalresultaten voorleggen, maar waarschuwt dat het slechter dan verwacht zal presteren in het komende kwartaal.

Intel haalde in het vierde kwartaal van vorig jaar een omzet van 14,4 miljard dollar, een groei van tien procent op jaarbasis. De brutomarge komt op 45,7 procent, goed voor een nettowinst van 2,7 miljard dollar (GAAP) of 0,63 dollar per aandeel.

Voor het volledige jaar 2023 haalde het bedrijf een omzet van 54,2 miljard dollar, een daling van veertien procent op jaarbasis, met een nettowinst van 1,7 miljard, een daling van 79 procent op jaarbasis.

Intel gaf afgelopen jaar 5,6 miljard dollar uit aan R&D en overnames. Tegelijk werd er 3 miljard dollar bespaard en hoopt intel dat ook in 2024 verder te doen.

Ondanks relatief goede cijfers blijft Intel nog wel in volle transformatie na enkele lastige jaren. Het investeert momenteel volop in nieuwe fabrieken, ook in Europa. Tegelijk zit het volop in de beginfase van haar nieuwe rol met Intel Foundry Services, waarbij het sinds kort ook chips voor andere spelers produceert. Die afdeling was goed voor 291 miljoen dollar omzet afgelopen jaar.

De meeste inkomsten blijven afkomstig van de Client Computer Group, 8,8 miljard dollar. De Datacenter & AI-tak is goed voor 4 miljard en Network and Edge voor 1,5 miljard. Automotive-bedrijf Mobileye voegt 637 miljoen dollr bij aan de groep.

Wel waarschuwt Intel-CEO Pat Gelsinger dat de markt woelig blijft. De vraag in de pc- en servermarkt in onzeker en het bedrijf verwacht dat het voor het eerste kwartaal van dit jaar 12,2-13,2 miljard dollar omzet zal draaien. Dat is twee miljard dollar minder wat de markt verwacht.