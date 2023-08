Foxconn investeert miljarden in India

Foxconn gaat op grote schaal investeren in India. De fabrikant die onder meer de iPhones assembleert, pompt ‘miljarden dollars’ in de productie in het land, waarmee het zijn activiteiten wil diversifiëren. Exacte bedragen zijn evenwel niet bekendgemaakt.

De CEO van Foxconn, Young Liu, maakte de miljardeninvestering bekend tijdens een bespreking met investeerders. De fabrikant wil zijn activiteiten uitbreiden in de Indiase staten Karnataka, Telangana State, Andhra Pradesh en Tamil Nadu. De focus komt aanvankelijk te liggen op de productie van componenten voor consumentenelektronica, maar op termijn moeten er in India ook chips en componenten voor elektrische voertuigen van de band rollen.

Op dit moment beschikt Foxconn over negen campussen in India, die in totaal meer dan vijfhonderd voetbalvelden groot zijn. Daarnaast zijn twintig woongelegenheden in het land beschikbaar, waar tienduizenden werknemers van het bedrijf onderdak vinden.

In totaal beschikt Foxconn over dertig fabrieken in India, die samen goed zijn voor een omzet van 10 miljard dollar per jaar. Dit komt neer op ongeveer vijf procent van de wereldwijde jaaromzet, die in 2022 uitkwam op 216 miljard dollar.

