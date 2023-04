Fujifilm gaat productiecapaciteit voor halfgeleidermaterialen uitbreiden in Zwijndrecht

Fujifilm Electronic Materials, gevestigd in Zwijndrecht, kondigt een uitbreiding aan van de productiecapaciteit van halfgeleidermaterialen. De investering van dertig miljoen euro zou voor vijfentwintig nieuwe banen moeten zorgen.

‘Deze investering moet de industrie voor halfgeleiders in Europa ondersteunen’, meldt het bedrijf dat chemicaliën produceert die nodig zijn voor de productie van dergelijke halfgeleiders. Het gaat daarbij onder meer om gespecialiseerde zuiveringsmiddelen, polyimiden en hoogzuivere solventen. Volgens CEO Hans Vloeberghs is dit een van de grootste Europese investeringsuitgaven in vaste activa in de toeleveringsketen van halfgeleidermaterialen van de afgelopen tien jaar.

Het uitbreidingsproject van 4000 m² zal ook de ruimte voor clean room laboratioria bestemd voor R&D en kwaliteitscontrole met een derde vergroten, terwijl een nieuwe multifunctionele ruimte voor productie en opslag wordt gecreëerd.

Nieuwe banen

‘Deze industrie is cruciaal voor de maatschappij bij het leveren van toekomstige technologieën op het gebied van auto’s, energiebeheer en gezondheidszorg’, aldus Vloeberghs. De uitbreiding zou eind 2024 voltooid moeten zijn. Momenteel werken er al iets meer dan tweehonderd mensen bij Fujifilm Electronic Materials in Zwijndrecht.

De nieuwe banen bestaan uit productie- en laboratoriumfuncties, en hooggekwalificeerde technische en academische functies. Ze zijn volgens Fujifilm aantrekkelijk voor een breed spectrum van kandidaten met een STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) academische en professionele achtergrond.