Gartner: ‘Werknemers zijn de veranderingen beu’

Werknemers krijgen te maken met een ongekende hoeveelheid verandering sinds COVID, met zware vermoeidheid tot gevolg. Daarvoor waarschuwt marktonderzoeker Gartner.

‘Elke werknemer heeft te maken met digitale versnelling, vertrek van personeel, aanpassing aan verschillende werkmodellen en nog veel meer verstoringen op de werkplek, en ze zijn uitgeput’, zegt Daniel Sanchez-Reina, VP Analyst, Gartner. ‘Indien onbeheerd, is vermoeidheid van werknemers van invloed op het succes van technologische initiatieven.’

Hoewel veel organisaties goede plannen voor verandermanagement bedenken en waar nodig cultuurverandering doorvoeren, levert dit veel CIO’s niet de gewenste resultaten op. ‘Dit komt omdat ze een kritieke factor over het hoofd zien, namelijk veranderingsmoeheid’, zegt Sanchez-Reina.

Negatieve reactie op verandering

Gartner definieert veranderingsmoeheid als de negatieve reactie van werknemers op verandering (waaronder apathie, burn-out en frustratie) die de resultaten van de organisatie schaadt. ‘Vermoeidheid schaadt de prestaties van een werknemer op veel manieren, waaronder apathie, burn-out en frustratie. Het vermindert ook het vermogen van werknemers om beslissingen te nemen, complexe problemen op te lossen en te communiceren’, zegt Sanchez-Reina.

Gartner adviseert CIO’s om met een viertal maatregelen de veranderingsmoeheid in hun organisaties te verminderen. Dat begint met het te behandelen als een zakelijke probleem. ‘De meeste CIO’s werken alleen met zakelijke partners om projecttijdlijnen en communicatieplannen op te stellen, en houden geen rekening met de context van de werknemers. Uiteindelijk pakken ze de vermoeidheid van werknemers niet aan’, zegt Sanchez-Reina.

Daarnaast moet het leiderschap ook beter gedistribueerd worden. Gartner heeft het dan bijvoorbeeld over het toewijzen van opzichters en tactische besluitvormers verspreid over de organisatie, die nauwer contact hebben met werknemers en van richting kunnen veranderen wanneer vermoeidheid toeneemt.

Ook co-creatie behoort tot het advies. ‘CIO’s zouden teams moeten samenstellen met zowel technische experts als experts uit alle functies die het initiatief zal raken’, aldus Sanchez-Reina. ‘De mix van mensen met verschillende perspectieven draagt bij aan de samenhang van de mensen die betrokken zijn bij de verandering.’

Tot slot spreekt Gartner over de emotionele ondersteuning. Bedoeling hier is om een zo positief mogelijke sfeer rond de verandering te creëren. ‘Sommige bedrijven nemen bijvoorbeeld ‘luisteren naar de nadelen’-sessies op in het veranderplan, waar medewerkers de kans krijgen om openlijk hun zorgen te delen,’ zegt Sanchez-Reine. ‘Dit initiatief vervangt de incidentele ontluchtingsmomenten in de waterkoeler of automaat, waardoor die zorgen behapbaar zijn.’

