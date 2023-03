Op de beurs van Brussel is donderdagvoormiddag de handel in het aandeel van telecomgroep Telenet opgeschort. Dat meldt beurstoezichthouder FSMA. Het aandeel ging donderdagochtend bijna 10 procent omhoog.

De handel in het aandeel is geschorst in afwachting van de publicatie van een persbericht.