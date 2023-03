Alibaba wil zich opsplitsen in zes onderdelen, waaronder cloud intelligence-divisie

Het Chinese tech- en webwinkelconcern Alibaba is van plan om zijn activiteiten op te splitsen in zes hoofdonderdelen, waaronder e-commerce, media en de cloud. Op termijn zou elk onderdeel een eigen beursnotering kunnen krijgen. De activiteiten van Alibaba hebben een totale waarde van 220 miljard dollar, omgerekend zo’n 205 miljard euro.

‘Elke businessgroep en elk bedrijf kan onafhankelijk streven naar eigen fondsenwerving en een eigen beursnotering wanneer ze daar klaar voor zijn’, stelt Alibaba-topman Daniel Zhang in een verklaring. Zhang zal zelf leiding geven aan de cloud intelligence-divisie, waarmee het belang van het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) door het bedrijf op lange termijn wordt onderstreept.

Enkele jaren gedeisd

De voormalige baas van de internationale retailactiviteiten van Alibaba, Jiang Fan, zal leiding geven aan de digitale divisie. Trudy Dai, een van de medeoprichters van Alibaba, wordt de baas van de belangrijkste online winkeldivisie Taobao Tmall. De andere divisies omvatten lokale diensten zoals maaltijdbezorging, de logistieke groep Cainiao en digitale media en entertainment.

De stap wordt door analisten gezien als een teken dat Alibaba van plan is geld op te halen op de financiële markten. Het bedrijf hield zich enkele jaren gedeisd nadat een geplande beursgang van financiële dochteronderneming Ant door Chinese toezichthouders op het laatste moment was afgeblazen. Dat bleek een voorbode van strengere controles op de grote Chinese techbedrijven die mogelijk als te machtig werden gezien door de Chinese president Xi Jinping. Alibaba-oprichter Jack Ma, die een bekend gezicht was, verdween na de stappen van de toezichthouders uit het publieke zicht.

Maar inmiddels krijgen bedrijven weer wat meer ruimte en heeft Peking aangegeven bedrijven te ondersteunen. Dat moet ook wel om het economische groeidoel van vijf procent te behalen, klinkt het bij marktkenners.