Amazon schrapt bijkomend 9.000 banen

Amazon schrapt nog eens 9.000 banen, zo kondigt CEO Andy Jassy maandag in een interne mededeling aan het personeel aan.

De ontslagen zullen de volgende weken gebeuren, onder meer bij de webdiensten (AWS), human resources en de advertentie-afdeling, citeert persagentschap Bloomberg uit de mededeling. In november kondigde de Amerikaanse e-commercegigant al aan dat het van plan is 10.000 medewerkers te ontslaan. De jongste weken werd duidelijk dat het er nog een pak meer zullen zijn.



Wereldwijd werkten er eind september 1,5 miljoen mensen voor Amazon, zonder de seizoensarbeiders mee te tellen die bijvoorbeeld tijdens de kerstperiode aan de slag zijn. Tijdens de coronapandemie werd er nog massaal personeel aangeworven, om te voldoen aan de stijgende vraag. Tussen begin 2020 en 2022 was het personeelsbestand verdubbeld. Maar de jongste maanden is de pakjesmarkt aan het vertragen. Ook andere techbedrijven zoals Meta (Facebook) en Alphabet (Google) snoeiden al flink in hun personeelsbestand.