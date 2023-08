Atos verkoopt alle outsourcingsactiviteiten én de naam

Wie is Daniel Kretinsky?

Daniel Kretinsky is een Tsjechische miljardair, die vorige week nog in het nieuws kwam als de redder van de Franse supermarktketen Casino. Ook in Fnac Darty heeft Kretinsky een participatie. Met Atos koopt hij dus opnieuw een (deel van een) Frans bedrijf. De miljardair investeerde de voorbije jaren ook al in Franse media (Marianne, Elle, Le Monde, TF1…), en in de energiesector.