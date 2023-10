Brave Software ontslaat 9 procent personeel

Brave Software, het bedrijf achter de gelijknamige browser, ontslaat een tiende van zijn personeel, of zo’n twintig mensen.

Brave Software is de maker van Brave Browser en Brave Search. Het bedrijf bevestigt de ontslagronde aan techblad TechCrunch. Brave wijt de ontslagen aan een lastig economisch klimaat. Het bedrijf, dat onder meer focust op privacy en zoekdiensten, is de voorbije jaren redelijk gegroeid, tot meer dan tweehonderd werknemers.

Eerder dit jaar stapte Brave over van de indexering van Bing naar een eigen oplossing, wat een mogelijke besparing oplevert. Brave brengt ook zijn eigen (betaalde) zoek-API uit.