Britse telecomgroep BT wil ruim vier op de tien banen schrappen na fiber-uitrol

BT Group is van plan om zijn totale personeelsbestand tegen het einde van het decennium met maar liefst 42 procent te verminderen om kosten te besparen. De banenreductie bij het grootste telecombedrijf van het Verenigd Koninkrijk komt vooral door de aanstaande voltooiing van de aanleg van het glasvezelnetwerk in het land.

Bij de presentatie van de definitieve jaarcijfers gaf BT aan dat het personeelsbestand tegen het einde van het boekjaar 2030 zal dalen tot tussen de 75.000 en 90.000 mensen. Bij het bedrijf werken momenteel zo’n 130.000 mensen, inclusief personeel dat via derde partijen wordt ingehuurd.

3,5 miljard besparen

Topman Philip Jansen heeft de afgelopen jaren al stilletjes het personeelsbestand ingekrompen om de winstgroei te verbeteren. Ook wil hij tegen het einde van het boekjaar 2025 jaarlijks 3 miljard pond (zo’n 3,5 miljard euro) aan kosten besparen ten opzichte van het kostenniveau van 2020.

BT is zijn nationale netwerk aan het upgraden naar snellere glasvezelverbindingen en is van plan om de modernere infrastructuur tegen het einde van 2026 beschikbaar te maken voor 25 miljoen huishoudens. Zodra dat is gebeurd en de interne systemen zijn geüpgraded, zal het bedrijf minder ingenieurs en technici nodig hebben.