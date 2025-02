Databeschermer Cranium richt cybersecurityspeler Cingulum op

Cranium, een Belgische specialist in data governance en compliance, heeft een dochterbedrijf opgericht. Cingulum is een aparte entiteit die voortaan de expertise en diensten rond information- en cybersecurity zal bundelen.

Met Cingulum legt de databeschermer naar eigen zeggen de ‘eerste steen’ van de Cranium Group, een ecosysteem van kleine gespecialiseerde complementaire spelers. Bedoeling is dat die bedrijven end-to-end gaan ondersteunen zodat ze zelf sneller kunnen groeien. Cingulum, met Dave Geentjens aan het roer als CEO, kijkt op korte termijn naar de aanwerving van zo’n twintig medewerkers.

Geentjens maakte de overstap van de Vlaamse overheid, waar hij in verschillende hoedanigheden actief was en meewerkte aan de digitale transformatie.

Uit de schaduw

Cranium, in 2016 opgericht door Alex Van Cauwenbergh en Bavo Van den Heuvel, wordt vandaag geleid door CEO Anne Jansen. Het bedrijf is in de Benelux een vooraanstaande speler op het vlak van data governance en compliance, maar heeft daarnaast ook een dienstenportfolio rond cybersecurity. Dat wordt nu logischerwijs ondergebracht in de aparte dochteronderneming Cingulum.

‘Die activiteiten bleven onder de Cranium-vlag wat in de schaduw’, vertelt Anne Jansen. ‘Vanuit onze ambitie om verder te groeien, splitsen we die pijler nu af. We zijn ervan overtuigd dat de uitbouw van een ecosysteem van gespecialiseerde bedrijven de beste manier is om Cranium op termijn verder te laten groeien.’