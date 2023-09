ESC Groep stelt Jan Hofman aan als CEO

Bij de Gentse IT-groep ESC geeft Benny Van Hyfte de CEO-fakkel door aan Jan Hofman. Zelf neemt hij voortaan de rol van Country Director Belgium op.

De herschikking bij ESC maakt de groep naar eigen zeggen klaar voor verdere expansie via organische groei en een aantal gerichte acquisities. Jan Hofman wordt de nieuwe CEO. Hij is oprichter van Net IT dat in 2022 de ESC Groep kwam versterken en was commercieel verantwoordelijk voor de Dynamics 365 Customer Engagement-divisie.

Benny Van Hyfte is sinds 2004 een vaste waarde binnen de organisatie en begeleidde ESC de voorbije jaren doorheen ‘een groeipad in volle transitie’. Hij zal zich als Country Director focussen op de uitbouw in eigen land. De groep versterkt zich verder door de aanstelling van Véronique Decoster als Chief HR Officer. Het directiecomité bestaat daarnaast uit Vicky Van Den Haute (CFO) en Dave Saman die als CSIO de strategie en integratie van de groep vormgeeft.

ESC Groep is vandaag actief in België (ESC en Net IT), Nederland (Advisie) en Portugal. Ondernemingen kunnen er onder meer terecht voor bedrijfsapplicaties, Low Code-oplossingen en BI. De e-business-afdeling bouwt dan weer webapplicaties, online portals en webshops voor middelgrote en grote bedrijven. Investeringsmaatschappij Capital A, actief in België en Nederland, nam eerder een meerderheidsbelang in ESC.