Fintechbedrijf aiGUST slaat de handen in elkaar met drie nieuwe partners

aiGUST, het Belgische fintechbedrijf van BDO, Van Havermaet en Vandelanotte, heeft drie nieuwe aandeelhouders aangetrokken. De komst van Baker Tilly, Certifisc en RSM gaat gepaard met een kapitaalverhoging en met een uitbreiding van de aiGUST-database.

Het Leuvense aiGUST formuleert via kunstmatige intelligentie adviezen, trends en benchmarks. In augustus 2024 wil het bedrijf de markt opgaan om aan de hand van ‘slimme data’ de accountancysector te transformeren. Concreet wil aiGUST de data die vandaag verspreid zit over verscheidene bestaande boekhoudsoftwarepakketten en andere systemen beveiligd en geanonimiseerd samenbrengen op één plaats.

Over concurrentiegrenzen heen

Tim Bottelbergs, CEO van aiGUST, gelooft daarbij in de kracht van samenwerking. ‘We hebben aiGUST niet gelanceerd met het idee om vanuit drie partijen te starten en de deur dicht te trekken. We moedigen deelname juist aan, omdat we het voordeel zien van samenwerking om onze sector efficiënter te maken. Dat is alleen mogelijk als we over concurrentiegrenzen heen de handen in elkaar slaan om zo de AI-gegenereerde uitkomsten van aiGUST te optimaliseren’, stelt hij.

De techstart-up bundelt data uit alle mogelijke boekhoudsoftwarepakketten en andere bronnen, zoals loongegevens, verkoopcijfers, energieverbruik of klantendata. Zo ontstaat er een database die aangesloten accountancykantoren toegang geeft tot gedetailleerde realtime analyses over ondernemingen en sectoren, zodat boekhouders hun klanten gerichter kunnen adviseren.

Bij aiGUST in Leuven werken intussen tien mensen. Financiële details met betrekking tot de nieuwe partners en de kapitaalverhoging werden niet bekendgemaakt.