Liberty Global heropent bod op Telenet-aandelen

De Amerikaanse meerderheidsaandeelhouder Liberty Global heeft zijn bod op de resterende aandelen van de Telenet heropend. Dat meldt de Mechelse kabelaar donderdag in een persbericht.

Op 21 maart had Liberty zijn plan bekendgemaakt om Telenet van de beurs te halen. Er werd een bod gedaan van 21 euro per aandeel. Liberty mikte, samen met de aandelen die Telenet in eigen handen heeft, op minstens 95 procent van de aandelen. Maar in juli, na de eerste aanvaardingsperiode, bleek dat die doelstelling niet was behaald. Het bedrijf heeft vandaag 93,43 procent in handen.

Tot 13 september de tijd

Zoals eerder al aangekondigd, heropent Liberty het bod nu voor de 6,57 procent resterende Telenet-aandelen. ‘De heropening biedt investeerders die de initiële aanvaardingsperiode gemist hebben of zij die bijkomende liquiditeit zoeken de mogelijkheid om alsnog het bod te aanvaarden’, klinkt het.

Aandeelhouders krijgen nog tot woensdag 13 september de tijd om in te gaan op het bod. De resultaten van de nieuwe aanvaardingsperiode worden ten laatste op 20 september bekendgemaakt.