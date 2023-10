LinkedIn ontslaat opnieuw honderden mensen

Zo’n 668 werknemers van LinkedIn moeten hun profiel op de site aanpassen nu het bedrijf voor de tweede keer dit jaar een ontslagronde doorvoert.

Het zakelijke sociale netwerk dat sinds 2016 in handen is van Microsoft zette in mei al 716 mensen aan de deur. De huidige ronde komt neer op iets meer dan drie procent van het ongeveer 20.000 mensen tellend personeelsbestand. Vooral mensen in engineering, talent en finance worden getroffen.

Aanleiding voor de ontslagen is de lagere omzetgroei bij LinkedIn. Die groei bedroeg in het meest recente kwartaal vijf procent, waar de omzetgroei normaal op zo’n tien procent ligt.

Het bedrijf haalt inkomsten uit advertenties en premium abonnementen die vooral interessant zijn voor rekruteerders of verkopers die zo vlotter mensen op het netwerk kunnen contacteren of zoeken.