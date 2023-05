LinkedIn schrapt ruim zevenhonderd banen

Het zakelijke socialmediaplatform LinkedIn schrapt 716 banen wegens een verminderde vraag en verslechterd economisch toekomstbeeld. Er werken zo’n 20.000 mensen bij LinkedIn en de ontslagen vallen in verschillende takken van het bedrijf.

LinkedIn, dat onderdeel is van Microsoft, is niet het eerste techbedrijf dat mensen laat gaan. Bij Amazon moesten 27.000 mensen vertrekken, Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, schrapte 21.000 banen en bij Alphabet, waar Google onderdeel van is, vielen 12.000 ontslagen.

Volgens de website Layoffs.fyi, dat het aantal massa-ontslagen bij dit soort bedrijven bijhoudt, zijn in de afgelopen zes maanden wereldwijd meer dan 270.000 banen in de techsector verdwenen.