Meta zou duizenden ‘slecht presterende’ werknemers willen ontslaan

Het moederbedrijf van Facebook en WhatsApp, Meta Platforms, is van plan duizenden ‘slecht presterende’ werknemers te ontslaan met de bedoeling hun posities dit jaar opnieuw in te vullen. Dat heeft topman Mark Zuckerberg geschreven in een interne memo die naar medewerkers is gestuurd, meldt persbureau Bloomberg.

Volgens Bloomberg, dat de hand wist te leggen op de memo, zou het besluit zo’n vijf procent van het personeel raken. In september telde Meta ongeveer 72.000 medewerkers, dus een dergelijke vermindering zou betekenen dat er ongeveer 3.600 mensen zullen worden vervangen.

‘Lat hoger leggen’

‘Ik heb besloten de lat, als het gaat om prestaties, hoger te leggen en mensen die niet goed genoeg zijn sneller te laten gaan’, schreef Zuckerberg. Volgens de topman neemt het socialemediaconcern normaal gesproken in de loop van een jaar afscheid van het personeel dat niet aan de verwachtingen voldoet.

In totaal zou Meta zelfs mikken op tien procent ‘niet-betreurenswaardige’ uitstroom. Ongeveer de helft van de mensen om wie het gaat, zou het bedrijf vorig jaar al hebben verlaten, staat ook in berichtgeving van Meta. Zuckerberg merkte ook op dat het bedrijf ‘een royale ontslagvergoeding zou bieden’.