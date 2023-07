Microsoft start fiscaal jaar met extra ontslagen

Het nieuwe fiscale jaar bij Microsoft gaat meteen gepaard met extra ontslagen bovenop de in januari aangekondigde besparingen.

Het was GeekWire die maandag als eerste weet kreeg van een nieuwe ontslagronde bij Microsoft. Ondertussen bevestigde Microsoft het nieuws ook aan CNBC, zonder zich evenwel uit te spreken over de omvang. Een verplichte melding bij het ‘Worker Adjustment and Retraining Notification’ (WARN) systeem van de staat Washington maakt wel duidelijk dat het al zeker over 276 ontslagen gaat waarvan 210 in Redmond en Bellevue (Washington) en 66 ‘remote’ jobs.

De ontslagen komen bovenop de in januari aangekondigde herstructurering met 10.000 ontslagen en eerdere aankondigingen vorig jaar. Microsoft was toen een van de vele (grote) IT-bedrijven die drastisch snoeide in het personeelsbestand, nadat de covid-19 pandemie eerder voor een omgekeerde beweging gezorgd had.

Bij de start van het nieuwe fiscale jaar 2024 schrapt Microsoft nu vooral verkopers en aanverwante profielen. Het bedrijf gaf de afgelopen maanden al te kennen dat veel van haar klanten op zoek zijn naar manieren om te besparen op hun cloudrekeningen.