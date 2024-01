Nieuwe jaar start met nieuwe ontslagrondes

Big tech is 2024 gestart met wat ook 2023 typeerde. Google, Amazon, Citrix: allemaal kondigen ze alweer honderden ontslagen aan.

Meer dan 240.000 jobs gingen in 2023 verloren in de techindustrie, zo berekende techsite TechCrunch onlangs nog: opeenvolgende golven van ontslagrondes die eigenlijk al sinds eind 2022 – in de nasleep van de coronahausse – neerslaan op de IT-sector. De opkomst van AI en de vrees voor een recessie hadden vorig jaar een impact op de tewerkstelling, en 2024 lijkt te starten met een soortgelijke trend.

Google

Google schrapt wereldwijd honderden jobs. Het techconcern wil geld besparen op de afdelingen van zijn spraakgestuurde assistent, smartphones en slimme horloges en thermostaten. De ontslagen vallen dus in de afdelingen rond de Google Assistent, Fitbit, Pixel en Nest. Google wil vooral meer investeren in het ontwikkelen van generatieve kunstmatige intelligentie (Gen AI) om beter te concurreren met chatbot ChatGPT van OpenAI en Microsoft. Volgende week plant Google trouwens een aankondiging rond Gen AI.

In december lanceerde het zijn nieuwe AI-technologie Gemini – AI bedienen via een geluidsopname – dat onder meer in de nieuwste Pixel-smartphones zit. Gemini wordt ook ingebouwd in de chatbot van Google, Bard, in de Chrome-browser en in de zoekmachine van Google. Het is niet bekend hoeveel banen Google precies gaat schrappen. In september had Google wereldwijd meer dan 182.000 werknemers. Het is zeker niet de grootste ontslagronde bij Google. Een jaar geleden liet Alphabet 12.000 banen verdwijnen in het hele Amerikaanse bedrijf. Dat was toen zo’n 6 procent van al het personeel. Techsite The Verge meent te weten dat het deze keer in totaal om een duizendtal ontslagen gaat.

Amazon

Amazon schrapt dan weer honderden banen bij streamingdienst Prime Video en zijn productietak van films en series. De baas van die afdelingen, Mike Hopkins, meldt in een e-mail aan werknemers dat het Amerikaanse concern op deze manier kosten wil besparen. De jobs die verdwijnen komen bovenop de recente ontslagronde bij streamingsite Twitch, ook onderdeel van Amazon. Eerder werd bekend dat Twitch 35 procent van zijn personeel wil ontslaan, wat neerkomt op ongeveer vijfhonderd mensen. De streamingsite zou negen jaar na de overname door Amazon nog steeds niet winstgevend zijn. Het is niet de eerste keer dat Amazon veel werknemers tegelijk ontslaat. Eind 2022 en begin vorig jaar verdwenen meer dan 27.000 banen.

Citrix

Techsite The Register heeft dan weer weet van een nieuwe ontslagronde bij Cloud Software Group. Dat is de moedergroep boven bekendere softwarenamen als Citrix en Tibco die in totaal 12.000 werknemers telt. CEO Tom Krause bevestigde aan The Register dat ‘12 procent van de bestaande rollen geëlimineerd wordt’. Krause zegt verder dat sommige profielen wel een andere rol binnen de groep krijgen. Toch zou in totaal 1.000 werknemers ontslagen worden, waarvan – nog steeds volgens The Register – ook een groot deel bij Citrix. Het is vandaag exact een jaar geleden dat Cloud Software Group een vorige ontslagronde doorvoerde waarbij 15% van het personeelsbestand bedankt werd voor bewezen diensten.