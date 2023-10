Nokia schrapt tot 14.000 banen

De Finse netwerkspecialist Nokia is van plan wereldwijd tot 14.000 jobs te schrappen. Dat heeft het bedrijf zelf bekendgemaakt

De ontslagronde komt overeen met een vermindering van het personeelsbestand met 10 à 15 procent. Dat moet de producent van telecomapparatuur dit jaar 400 miljoen euro besparingen opleveren, en volgend jaar 300 miljoen euro. Van 86.000 werknemers wereldwijd gaat Nokia naar een personeelsbestand van 72.000 à 77.000 banen.

Nokia kampt met verminderde investeringen door telecomoperatoren in zowel de VS als in Europa, en een concurrentiestrijd met het Zweedse Ericsson en het Chinese Huawei voor 5G-netwerken. Het bedrijf presteerde in het derde kwartaal ook zwakker dan verwacht. Macro-economische uitdagingen wegen op de activiteiten, aldus CEO Pekka Lundmark. Zo ging de winst in het derde kwartaal 69 procent achteruit tot 133 miljoen euro. De omzet daalde 20 procent tot 4,982 miljard euro. Wel gaat het bedrijf uit van een verbetering van de activiteiten in het vierde kwartaal.