Pokemon Go-maker Niantic zet kwart personeel aan de deur

Niantic, dat je vooral kent van het populaire Pokemon Go-spelletje, gaat 230 mensen ontslaan. Er worden ook een reeks op stapel staande games geschrapt.

Sinds de hoogdagen van Pokemon Go in 2016 is de omzetgroei van Niantic sterk gedaald, zo zegt CEO John Hanke bij de bekendmaking. Hij wijst daarvoor onder meer naar de coronapandemie en de algehele economische situatie. Volgens Hanke is de markt voor mobiele games ook een pak veeleisender en drukker geworden in de voorbije jaren.

Niantic is gespecialiseerd in augmentedrealityspellen. In het geval van Pokemon Go kan je met het spelletje op je smartphone de cartoonmonstertjes gaan vangen in de fysieke wereld. Het succes van dat game zette Niantic ertoe aan om gelijkaardige spellen te maken voor Harry Potter en de basketbalfederatie NBA, maar die konden nooit het succes van Pokemon evenaren. Hanke lijkt nu meer te willen focussen op het originele Pokemon-spel, dat nog steeds een grote groep fans weet te behouden.

Om te besparen wordt onder meer de gamestudio van Niantic in Los Angeles gesloten. Met de ontslagen zijn er ook gevolgen voor de spelletjes van het bedrijf. Het mobiele NBA All World, dat pas sinds januari te spelen is, zal niet langer worden ondersteund en krijgt dus geen updates meer. Het aangekondigde Marvel: World of Heroes wordt helemaal geschrapt. Het is al de tweede ontslagronde op korte tijd voor Niantic, een jaar geleden schrapte het ook al zo’n tachtig banen, en meerdere projecten