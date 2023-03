‘Reorganisatie Walt Disney leidt tot opdoeken van metaverse-team’

Entertainmentconcern Walt Disney lijkt af te zien van plannen voor een zogeheten metaverse, een virtuele 3D-wereld waarin mensen kunnen werken en afspreken met vrienden. Dat meldt The Wall Street Journal op basis van ingewijden, die vertellen dat het team dat zich daarmee bezighield is opgedoekt.

De ongeveer vijftig banen gingen verloren vanwege een grote reorganisatie bij Walt Disney, waarbij in totaal zo’n zevenduizend werknemers hun job verliezen. Het metaverse-team werd een jaar geleden opgericht door voormalig topman van het bedrijf Bob Chapek. Hij wilde met het metaverse ‘een volledig nieuw paradigma creëren voor hoe het publiek Disney’s verhalen ervaart en ermee omgaat’. Ook zijn opvolger Robert Iger leek daarin mee te gaan.

Plannen weinig concreet

Maar de plannen van Walt Disney voor wat betreft het metaverse waren nog altijd weinig concreet. Wel wilde het bedrijf de technologie toepassen in bijvoorbeeld zijn attractieparken. Voorts lag er een plan voor het integreren van data van Disney-consumenten over meerdere platforms, waaronder streamingdienst Disney+, webshops en andere Disney-apps. Maar ook dat laatste plan is opgegeven, geven de ingewijden aan.